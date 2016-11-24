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    Министр транспорта, мореходства и связи Турции посетит Азербайджан

    Министр посетит выставку Bakutel, а также примет участие в заседании рабочей группы по развитию ИКТ стран Тюркского Совета

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр транспорта, мореходства и связи Турции Ахмет Арслан совершит рабочий визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на диписточники, министр прибудет в Баку 28 ноября.

    В ходе визита турецкий министр проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана, примет участие в международной выставке телекоммуникаций и информации Bakutel, а также примет участие в заседании рабочей группы по развитию ИКТ стран Тюркского Совета, которое пройдет в Баку 28 ноября.

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