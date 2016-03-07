Министр: Азербайджан - наиболее динамично развивающаяся страна в регионе и важный партнер Венгрии

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Венгрия заинтересована в развитии торгово-экономического и энергетического сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национального хозяйства Венгрии Михал Варга.

По его словам, две страны могут расширить сотрудничество в сфере фармацевтики, промышленности.

"Азербайджан является наиболее динамично развивающейся страной в регионе и важным партнером Венгрии. С 2013 года торговый оборот между двумя странами растет, несмотря на падение цен на нефть и кризис в мировой экономике. В прошлом году показатель торговли составил более 65 млн. долларов. Из Венгрии в Азербайджан в основном экспортировалась фармацевтическая продукция", - отметил М.Варга, добавив, что венгерские фармацевтические компании могли бы создать в Азербайджане совместные предприятия.

М. Варга также отметил важность открытия прямого рейса Будапешт-Баку, который позволяет развить связи не только в сфере туризма, но и в сфере бизнеса.