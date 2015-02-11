МИД: Посольство Азербайджана расследует информацию о запуске роуминга Beeline в Карабахе

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в России расследует информацию о запуске роуминга российского сотового оператора Beeline на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, данный вопрос будет поднят перед центральным офисом компании Beeline.

Согласно информации армянских СМИ, компания Beeline объявила о запуске роуминг услуги "Арцах" для абонентов, находящихся в Нагорном Карабахе. Подробная информация об услуге размещена на официальном сайте компании Beeline в Армении.

Главный офис компании Beeline в Москве пока не прокомментировал данную ситуацию.