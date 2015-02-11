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    МИД: Посольство Азербайджана расследует информацию о запуске роуминга Beeline в Карабахе

    Данный вопрос будет поднят перед центральным офисом российского сотового оператора

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в России расследует информацию о запуске роуминга российского сотового оператора Beeline на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам, данный вопрос будет поднят перед центральным офисом компании Beeline. 

    Согласно информации армянских СМИ, компания Beeline объявила о запуске роуминг услуги "Арцах" для абонентов, находящихся в Нагорном Карабахе. Подробная информация об услуге размещена на официальном сайте компании Beeline в Армении. 

    Главный офис компании Beeline в Москве  пока не прокомментировал данную ситуацию. 

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