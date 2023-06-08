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МИД: Попытки Армении помешать процессу реинтеграции потерпели неудачу

МИД: Попытки Армении помешать процессу реинтеграции потерпели неудачу Тот факт, что через пограничный пункт пропуска Лачын в Азербайджане в течение дня, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, свободно проходят десятки армянских жителей в обоих направлениях еще раз свидетельствует о том, что п
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 19:10
МИД: Попытки Армении помешать процессу реинтеграции потерпели неудачу

Тот факт, что через пограничный пункт пропуска Лачын в Азербайджане в течение дня, следуя азербайджанскому законодательству и соответствующим процедурам, свободно проходят десятки армянских жителей в обоих направлениях еще раз свидетельствует о том, что попытки Армении препятствовать процессу реинтеграции потерпели неудачу.

Как сообщает Report, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана на заявление секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске.

"Мы призываем Армению воздержаться от опасной риторики, наносящей ущерб обеспечению мира и безопасности в регионе, выполнять взятые на себя обязательства вместо того, чтобы продолжать необоснованно обвинять Азербайджан и отвлекать международную общественность", - подчеркивается в заявлении МИД.

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Версия на английском языке MFA: Armenia's attempts to impede reintegration process failed
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Ermənistanın reinteqrasiya prosesinə maneçilik cəhdləri uğursuzluğa düçar olub"

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