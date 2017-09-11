МИД Израиля приветствует решение властей Азербайджана о помиловании Лапшина

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ МИД Израиля приветствует решение властей Азербайджана помиловать блогера Александра Лапшина и содействует его скорейшему приезду в еврейское государство.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

"Министерство иностранных дел удовлетворено помилованием, которое даровал Лапшину президент Азербайджана… Мы будем рады видеть его в Израиле как можно скорее и содействуем его возвращению", - сказано в заявлении Нахшона.

Он напомнил, что израильские дипломаты оказывали поддержку Лапшину все время его пребывания под стражей.