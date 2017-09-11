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    МИД Израиля приветствует решение властей Азербайджана о помиловании Лапшина

    Министерство иностранных дел удовлетворено помилованием, которое даровал Лапшину президент Азербайджана

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ МИД Израиля приветствует решение властей Азербайджана помиловать блогера Александра Лапшина и содействует его скорейшему приезду в еврейское государство.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.

    "Министерство иностранных дел удовлетворено помилованием, которое даровал Лапшину президент Азербайджана… Мы будем рады видеть его в Израиле как можно скорее и содействуем его возвращению", - сказано в заявлении Нахшона.

    Он напомнил, что израильские дипломаты оказывали поддержку Лапшину все время его пребывания под стражей.

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