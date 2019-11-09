МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразил соболезнование правительству Ирана в связи с землетрясением в стране.

Как передает Report, об этом говорится в информации, опубликованной на странице МИД в Twitter.

"Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении в Иране. Выражаем соболезнования близким погибших в результате землетрясения и просим от Всевышнего скорейшего исцеления раненым. В такой день мы готовы оказать всевозможную помощь братскому иранскому народу и государству", - отмечается в публикации.