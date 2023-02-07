МИД распространил информацию для проживающих в Турции граждан Азербайджана

Азербайджан демонстрирует солидарность с Турцией в направлении ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля 2023 года в Кахраманмараше и близлежащих провинциях

Азербайджан демонстрирует солидарность с Турцией в направлении ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Кахраманмараше и близлежащих провинциях.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

По указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева, группа из 420 спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) 6 февраля отправлена в Турцию и задействована в поисково-спасательных операциях.

В целях выявления и осуществления эвакуации граждан Азербайджана, пострадавших от землетрясения, в посольстве Азербайджана в Турции, а также генконсульствах в Стамбуле и Карсе созданы оперативные штабы. Оформление документов для граждан страны, чьи документы были утеряны или пришли в негодность во время землетрясения, осуществляется в упрощенном порядке.

Сегодня, начиная с 15:00, с автовокзалов турецких провинций Кахраманмараш, Малатья, Газиантеп и Адана в Азербайджан будут отправлены автобусы. На первом этапе будет осуществлена эвакуация студентов, обучающихся в Турции, и лиц, нуждающихся в неотложной помощи.

В настоящее время группа сотрудников посольства Азербайджана направлена в пострадавшие от землетрясения регионы с целью обеспечения процесса эвакуации.

Желающих эвакуироваться граждан Азербайджана просят обращаться по номерам +90 536 459 40 35, +90 536 471 55 68, +90 501 031 80 80, +90 552 627 92 94 и +90 532 254 19 33.