МИД Азербайджана осудил нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде.

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и выражает солидарность с Саудовской Аравией в принимаемых ею усилиях по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности страны”, - говорится в публикации.

10 марта нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) подвергся нападению БПЛА. Пострадавших нет, проблем с поставками нефти также не возникло. Атаку совершила йеменская группировка хуситов.