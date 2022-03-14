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МИД Азербайджана осудил нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде

МИД Азербайджана осудил нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде.
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 19:57
МИД Азербайджана осудил нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило нападение на нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма и выражает солидарность с Саудовской Аравией в принимаемых ею усилиях по защите безопасности, стабильности и территориальной целостности страны”, - говорится в публикации.

10 марта нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) подвергся нападению БПЛА. Пострадавших нет, проблем с поставками нефти также не возникло. Атаку совершила йеменская группировка хуситов.

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