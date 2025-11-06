Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Магдалена Гроно: ЕС привержен сотрудничеству с Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 16:39
    Евросоюз привержен сотрудничеству как с Азербайджаном, так и с Арменией с целью сохранения мира в регионе.

    Как передает Report, об этом спецпредставитель Европейского союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно сообщила в соцсети Х.

    "Провела консультации на высоком уровне в Баку 4-5 ноября, в том числе с министром иностранных дел Азербайджан Джейхуном Байрамовым, помощником президента-заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым, представителем президента по особым поручениям Эльчином Амирбековым, а также другими официальными лицами и местными экспертами мирную повестку дня, в том числе вопросы взаимодействия, с акцентом на Нахчыван, региональное сотрудничество и гуманитарные вопросы", - отметила она.

