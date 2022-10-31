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Британский лорд: Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах

Британский лорд: Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах Заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад и ряд членов Палаты лордов Великобритании выразили поддержку позиции Азербайджана в ответ на антиазербайджанское заявление члена Палаты лордов британского парламента, сопредседателя британо-армянской межпарл
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 17:29
Британский лорд: Армения отказывается предоставлять информацию о пропавших без вести азербайджанцах

Заместитель министра иностранных дел лорд Ахмад Уимблдонский и ряд членов Палаты лордов Великобритании выразили поддержку позиции Азербайджана в ответ на антиазербайджанское заявление члена Палаты лордов британского парламента, сопредседателя британо-армянской межпарламентской группы дружбы баронессы Керолайн Кокс.

Об этом передает Report со ссылкой на парламент Великобритании.

По словам лорда Хусейна, недавние столкновения между Арменией и Азербайджаном обусловливают необходимость ускорения процесса нормализации и установления мира между двумя странами под патронажем ЕС и подписания мирного соглашения.

В свою очередь лорд Дэвид Эванс привлек внимание к проблеме минирования азербайджанских территорий и поблагодарил правительство Великобритании за финансовую помощь на разминирование в Азербайджане.

Он отметил, что в результате взрывов мин в Азербайджане пострадали 260 человек среди гражданского населения. "Очевидно, что это продолжающаяся человеческая трагедия", - сказал он, добавив также, что "пропавшими без вести все еще числятся 3 890 азербайджанцев, о которых Армения отказывается разглашать какую-либо информацию".

В свою очередь баронесса Удин подчеркнула, что несмотря на заключение трехстороннего соглашения о прекращении огня в 2020 году армянская сторона до сих пор не предоставила информацию о пропавших без вести азербайджанцах.

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