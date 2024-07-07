О нас

Лидеры стран ОТГ высоко оценили усилия Азербайджана по ряду проектов

Лидеры стран ОТГ высоко оценили усилия Азербайджана по ряду проектов Лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) высоко оценили усилия Азербайджана по ряду международных проектов.
Внешняя политика
7 июля 2024 г. 14:16
Лидеры стран ОТГ высоко оценили усилия Азербайджана по ряду проектов

Лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) высоко оценили усилия Азербайджана по ряду международных проектов.

Как передает Report, об этом говорится в тексте "Карабахской декларации неформального Саммита Организации тюркских государств", подписанной 6 июля в Шуше.

В документе отмечается, что главы государств высоко оценивают модернизацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и трехсторонние усилия между Турцией, Азербайджаном и Грузией, направленные на ускорение таможенного контроля товаров и транспортных средств вдоль этой линии.

Кроме того, стороны, подписавшие Декларацию, подчеркивая важность стратегического партнерства между тюркскими государствами в области энергетики, включая развитие сотрудничества в области возобновляемых энергоресурсов и энергоэффективности, приветствуют последние подвижки в проекте по интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана ("Зеленый коридор").

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Leaders of OTS countries highly appreciate Azerbaijan's efforts on several projects
Версия на азербайджанском языке TDT-nin dövlət başçıları Azərbaycanın beynəlxalq layihələrlə bağlı səylərini yüksək qiymətləndiriblər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi