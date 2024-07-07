Лидеры стран ОТГ высоко оценили усилия Азербайджана по ряду проектов

Лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) высоко оценили усилия Азербайджана по ряду международных проектов.

Лидеры стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) высоко оценили усилия Азербайджана по ряду международных проектов.

Как передает Report, об этом говорится в тексте "Карабахской декларации неформального Саммита Организации тюркских государств", подписанной 6 июля в Шуше.

В документе отмечается, что главы государств высоко оценивают модернизацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и трехсторонние усилия между Турцией, Азербайджаном и Грузией, направленные на ускорение таможенного контроля товаров и транспортных средств вдоль этой линии.

Кроме того, стороны, подписавшие Декларацию, подчеркивая важность стратегического партнерства между тюркскими государствами в области энергетики, включая развитие сотрудничества в области возобновляемых энергоресурсов и энергоэффективности, приветствуют последние подвижки в проекте по интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана ("Зеленый коридор").