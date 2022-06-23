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Координатор ООН встретится с семьями пострадавших в результате землетрясения в Афганистане

Координатор ООН встретится с семьями пострадавших в результате землетрясения в Афганистане Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алекперов встретится с семьями пострадавших в результате землетрясения в провинции Пактика, а также с лицами, занимающимися гуманитарной поддержкой в регионе.
Внешняя политика
23 июня 2022 г. 20:03
Координатор ООН встретится с семьями пострадавших в результате землетрясения в Афганистане

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алекперов встретится с семьями пострадавших в результате землетрясения в провинции Пактика, а также с лицами, занимающимися гуманитарной поддержкой в регионе.

Как сообщает Report, об этом координатор заявил во время выступления в Совете Безопасности ООН в формате видеоконференции.

Р.Алекперов добавил, что в результате землетрясения в провинции Пактика погибли и получили ранения более тысячи человек: "Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Разрушены и повреждены тысячи домов. Ожидается увеличение числа жертв. В регионе продолжаются поисково-спасательные работы".

По его словам, после землетрясения гуманитарная миссия ООН в регионе направила в этот район медицинское оборудование, лекарства, мобильные медицинские бригады и палатки. Оставшиеся без крова жители провинции были обеспечены одеждой и продовольствием.

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