    Кеннет Энджелл: Компании США будут рады возможности участвовать в проектах в рамках Зангезурского коридора

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 15:12
    Кеннет Энджелл: Компании США будут рады возможности участвовать в проектах в рамках Зангезурского коридора

    Американские компании будут рады возможности участвовать в проектах, связанных с Зангезурским коридором, и представить свои предложения в тендерах.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил исполнительный директор Корпорации финансирования развития США (DFC) Кеннет Энджелл.

    "Россия и Иран не хотят открытия этого коридора. Однако Турция поддерживает его открытие. Я думаю, что Армения тоже хотела бы его открытия, поскольку они рассматривают возможность сбора пошлин за грузы, проходящие по маршруту. Считаю, что этот процесс потребует определенных гарантий безопасности, а также дипломатии", - сказал он.

    Энджелл добавил, что в настоящее проект Зангезурского коридора, также известного как "Маршрут Трампа" находится на ранней стадии реализации. Но после его введения в эксплуатацию американские компании с удовольствием воспользуются возможностью участвовать в проектах и представлять свои предложения в тендерах, подчеркнул он.

