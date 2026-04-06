Более 3,3 тыс. человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан с начала эскалации

С начала эскалации напряженности на Ближнем Востоке – 28 февраля – из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 3 322 человека, в том числе 575 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, среди эвакуированных - граждане Китая (732 человека), России (370), Индии (238), Бангладеш (198), Таджикистана (189), Пакистана (151), Ирана (136), Омана (84), Индонезии (68), Алжира (57), Италии (44), Германии (27), Испании (26), Канады (25), Франции (19), Саудовской Аравии (18), Японии (18), Грузии (19), Узбекистана (16), Бахрейна (16), Казахстана (13), США (13), Нигерии (13), Венгрии (12), Мексики (11), Беларуси (11), Великобритании (10), Болгарии (10), Демократической Республики Конго (10), Бразилии (9), Судана (8), Венесуэлы (7), Финляндии (6), Румынии (6), Чехии (6), Словакии (6), Бельгии (6), ОАЭ (6).

Также эвакуированы граждане Турции (5), Сербии (5), Швеции (5), Афганистана (5), Австралии (5), Австрии (5), Греции (5), Вьетнама (5), Кыргызстана (5), Иордании (4), Филиппин (4), Украины (4), Шри-Ланки (4), Кувейта (4), Нидерландов (4), Катара (3), Хорватии (3), Дании (3), Норвегии (3), Непала (2), Ливана (2), Йемена (2), Мьянмы (2), Кипра (2), Египта (2), Словении (2).

Кроме того, из Ирана в Азербайджан были эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканской Республики.