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Из Гянджи в Турцию отправлена очередная колонна с гуманитарной помощью

Из Гянджи в Турцию отправлена очередная колонна с гуманитарной помощью В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в 10 городах и районах Турции из Гянджи в братскую страну отправлена очередная гуманитарная колонна, состоящая из 11 фур.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 19:02
Из Гянджи в Турцию отправлена очередная колонна с гуманитарной помощью

В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в 10 городах и районах Турции из Гянджи в братскую страну отправлена очередная гуманитарная колонна, состоящая из 11 фур.

Как сообщает западное бюро Report, помощь была собрана в Шеки, Балакене, Гейгеле, Зардабе, Уджаре, Гейчае, Масаллы, Шамкире, Бейлагане, Тертере, Агдаме, Евлахе, Физули и Лянкяране, а также поступила от ряда учреждений и предприятий.

К акции присоединились также школы города Гянджа, Самухского и Гедабейского районов.

Помощь включает теплую одежду, обогревательные приборы, одеяла, подгузники, детское питание, сухие продукты, медицинские и гигиенические принадлежности, генераторы и другие необходимые предметы.

Конвой с 143 т. гумпомощью будет следовать через Грузию.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədən növbəti humanitar yardım karvanı Türkiyəyə yola salınıb

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