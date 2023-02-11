Из Гянджи в Турцию отправлена очередная колонна с гуманитарной помощью

В целях оказания помощи пострадавшим от землетрясения в 10 городах и районах Турции из Гянджи в братскую страну отправлена очередная гуманитарная колонна, состоящая из 11 фур.
Как сообщает западное бюро
К акции присоединились также школы города Гянджа, Самухского и Гедабейского районов.
Помощь включает теплую одежду, обогревательные приборы, одеяла, подгузники, детское питание, сухие продукты, медицинские и гигиенические принадлежности, генераторы и другие необходимые предметы.
Конвой с 143 т. гумпомощью будет следовать через Грузию.