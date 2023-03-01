Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения

В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения.
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Президент Азербайджана отметил, что имеются широкие возможности для тесного сотрудничества наших стран в международных организациях, и подчеркнул в этом контексте ОПЕК+ и другие форматы.
Глава государства сказал, что в период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения, в том числе Ираку.
Президент Азербайджана также пригласил главу государства Ирака посетить нашу страну также с официальным визитом. Абдель Латиф Джамал Рашид с удовлетворением принял приглашение и в свою очередь пригласил главу Азербайджанского государства совершить визит в Ирак.