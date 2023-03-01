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Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения

Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 22:13
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения

В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения.

Как передает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Республики Ирак Абдель Латифом Джамалом Рашидом первого марта в Баку.

Президент Азербайджана отметил, что имеются широкие возможности для тесного сотрудничества наших стран в международных организациях, и подчеркнул в этом контексте ОПЕК+ и другие форматы.

Глава государства сказал, что в период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения, в том числе Ираку.

Президент Азербайджана также пригласил главу государства Ирака посетить нашу страну также с официальным визитом. Абдель Латиф Джамал Рашид с удовлетворением принял приглашение и в свою очередь пригласил главу Азербайджанского государства совершить визит в Ирак.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Pandemiya dövründə Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərə humanitar dəstək göstərib"

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