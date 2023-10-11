Ильхам Алиев: Сегодня идет процесс зачистки от бандформирований в лесистой местности Карабаха

В Карабахском регионе Азербайджана все еще существуют отдельные армянские бандформирования, скрывающиеся в лесистой местности.

В Карабахском регионе Азербайджана все еще существуют отдельные армянские бандформирования, скрывающиеся в лесистой местности.

Как сообщает Report, об этом сказал 11 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участников 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Сегодня идет процесс зачистки территорий от бандформирований. По нашим данным, еще существуют определенные группы, которые скрываются на этой территории. После 20 сентября были вооруженные провокации в Карабахе. Территория достаточно большая, гористая, лесистая, поэтому нам потребуется время для того, чтобы полностью зачистить территорию от бандформирований", - сказал президент, раскрывая участникам заседания историю проведения локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года.

Он отметил, что в ходе переговорного процесса на словах и на бумаге признавая территориальную целостность Азербайджана, армянское руководство на деле делало все в противоположном направлении.

"Неоднократные призывы Азербайджана прекратить провокационные действия, к сожалению, не были восприняты со всей серьезностью. Ситуация еще больше обострилась, когда 2 сентября этого года премьер-министр Армении направил письмо, поздравление в связи с годовщиной создания так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Это был переход красной черты, который Азербайджан, естественно, терпеть не мог. Это было явным притязанием на нашу территорию. 9 же сентября так называемые власти так называемого Нагорного Карабаха провели "выборы", выбрали себе нового руководителя, что явилось уже полным игнорированием существующих реалий и не оставило Азербайджану никакого выбора, кроме как провести антитеррористические мероприятия, которые были проведены 19 сентября, и полностью восстановить наш суверенитет", - сказал Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что в результате операции, которая длилась менее суток, армянская армия в Карабахе была полностью разоружена, "многотысячный контингент, а их было от 10 до 15 тысяч, был обезоружен, и полный контроль над территорией был установлен".

"Параллельно с этим, мы уже опубликовали план реинтеграции армянского населения Карабаха, который также есть в интернете. И был сделан призыв к армянскому населению оставаться в своих домах, поскольку операция наша носила очень точечный характер. Гражданская инфраструктура, гражданские объекты и гражданские лица не пострадали и, как я уже сказал, вся операция длилась менее 24 часов. Этого хватило для того, чтобы незаконные вооруженные формирования Армении полностью были деморализованы и, по существу, сдались", - сказал президент.