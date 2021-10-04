О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ильхам Алиев: Россия и Турция проявляют к Азербайджану хорошие отношения

Ильхам Алиев: Россия и Турция проявляют к Азербайджану хорошие отношения "Сегодня очень важный день, связанный с развитием Джебраильского района. Потому что сегодня уже заложены фундаменты нескольких объектов. Во время и после строительства этих объектов и во время их деятельности будут решены многие социально-экономические во
Внешняя политика
4 октября 2021 г. 19:18
Ильхам Алиев: Россия и Турция проявляют к Азербайджану хорошие отношения
Ильхам Алиев

"Сегодня очень важный день, связанный с развитием Джебраильского района. Потому что сегодня уже заложены фундаменты нескольких объектов. Во время и после строительства этих объектов и во время их деятельности будут решены многие социально-экономические вопросы, в первую очередь связанные с безопасностью".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что сегодня состоялось открытие новой воинской части Государственной пограничной службы. Был заложен фундамент "Экономической зоны долины Араза", уже выделены финансовые средства, определены первоначальные инвесторы. Российская компания уже начала инвестировать в этот регион. Турецкие компании также начали инвестировать в крупный сельскохозяйственный проект в Зангиланском районе. Дружественные, соседние нам страны проявляют к Азербайджану хорошие отношения, Азербайджан относится к ним так же".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizə dost, qonşu olan Rusiya və Türkiyə Azərbaycana xoş münasibət bəsləyir, Azərbaycan da onlara eyni münasibəti bəsləyir"

Самое важное

Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03
НПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
ФотоНПО Азербайджана обратились к мировой общественности в связи с военными преступлениями Армении
3 октября 2021 г. 16:16
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
Объявлены предварительные официальные результаты выборов в Грузии
3 октября 2021 г. 07:43
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
Минул год со дня освобождения Суговушана от армянской оккупации
3 октября 2021 г. 00:00
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
В Азербайджане планируется внедрить систему электронного голосования
2 октября 2021 г. 18:50
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
Закир Гасанов дал поручения по повышению боеготовности личного состава
2 октября 2021 г. 14:24
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
Министр обороны Азербайджана провел служебное совещание
2 октября 2021 г. 14:07
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
Азербайджанский лидер прокомментировал встречу Эрдогана и Путина
2 октября 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi