Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Республики Корея

Ильхам Алиев принял председателя Нацассамблеи Ресбулики Корея

16 октября, 2019 12:35

https://report.az/storage/news/b26ee475ebb52869cb244fb87e278dee/61da988e-da2a-4a07-b2fc-f68a94301f53_292.jpg 16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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