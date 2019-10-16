Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Республики Корея

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Корея Мун Хи Саном.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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