Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне

Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних связей с Туркменистаном, политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне, развиваются связи в культурной и гуманитарной сферах.

Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних связей с Туркменистаном, политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне, развиваются связи в культурной и гуманитарной сферах.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Выразив заинтересованность нашей страны в повышении роли Движения в международных отношениях, глава государства подчеркнул, что Азербайджан выступил в этом контексте с рядом инициатив. Сегодня происходит процесс переформатирования миропорядка, и Движение неприсоединения должно сыграть свою роль в данном процессе.