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Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне

Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних связей с Туркменистаном, политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне, развиваются связи в культурной и гуманитарной сферах.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 15:40
Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Туркменистаном находится на высоком уровне

Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних связей с Туркменистаном, политический диалог между нашими странами находится на высоком уровне, развиваются связи в культурной и гуманитарной сферах.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Выразив заинтересованность нашей страны в повышении роли Движения в международных отношениях, глава государства подчеркнул, что Азербайджан выступил в этом контексте с рядом инициатив. Сегодня происходит процесс переформатирования миропорядка, и Движение неприсоединения должно сыграть свою роль в данном процессе.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və Türkmənistan arasında siyasi dialoq yüksək səviyyədədir"

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