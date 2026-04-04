    Внешняя политика
    • 04 апреля, 2026
    • 09:03
    Ильхам Алиев: Народы Азербайджана и Ирана продолжат поддерживать друг друга

    Народы Азербайджана и Ирана продолжат поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Благодарность президента Исламской Республики Иран, моего брата Масуда Пезешкиана в адрес народа и государства Азербайджана за оказанную поддержку высоко ценится нашим народом", - говорится в публикации.

    Ильхам Алиев отметил, что дружелюбные и братские народы Азербайджана и Ирана веками поддерживали друг друга.

    "Наши дружелюбные и братские народы веками поддерживали друг друга, и мы будем продолжать поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена", - говорится в публикации, размещенной в ответ на соответствующий пост Масуда Пезешкиана.

    Ильхам Алиев Масуд Пезешкиан Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    İlham Əliyev: Azərbaycan və İran daim bir-birinin yanında olmağa davam edəcək
    Ilham Aliyev: Azerbaijan and Iran will continue to stand by each other

