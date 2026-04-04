Ильхам Алиев: Народы Азербайджана и Ирана продолжат поддерживать друг друга
- 04 апреля, 2026
- 09:03
Народы Азербайджана и Ирана продолжат поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена.
Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице президента Азербайджана Ильхама Алиева.
"Благодарность президента Исламской Республики Иран, моего брата Масуда Пезешкиана в адрес народа и государства Азербайджана за оказанную поддержку высоко ценится нашим народом", - говорится в публикации.
Ильхам Алиев отметил, что дружелюбные и братские народы Азербайджана и Ирана веками поддерживали друг друга.
"Наши дружелюбные и братские народы веками поддерживали друг друга, и мы будем продолжать поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена", - говорится в публикации, размещенной в ответ на соответствующий пост Масуда Пезешкиана.
İran İslam Respublikasının Prezidenti, qardaşım Prezident Məsud Pezeşkianın (@drpezeshkian) Azərbaycan xalqına və dövlətinə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə etməsi xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.— İlham Əliyev (@azpresident) April 4, 2026
Dost və qardaş xalqlarımız əsrlər boyu bir-birinə dayaq olub… https://t.co/v9hDVbcq6U