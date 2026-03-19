Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке
- 19 марта, 2026
- 13:09
19 марта состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Шавкат Мирзиёев поздравил главу нашего государства и братский азербайджанский народ с наступающими священным праздником Рамазан и Новруз байрамы, передал нашему народу наилучшие пожелания.
Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за поздравления, в свою очередь поздравил Шавката Мирзиёева и братский узбекский народ с праздниками, пожелал Узбекистану дальнейшего процветания и благополучия.
В ходе телефонного разговора были также затронуты азербайджано-узбекские отношения стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах.
Президенты Азербайджана и Узбекистана выразили обеспокоенность складывающейся ситуацией на Ближнем Востоке, подчеркнули важность снижения напряженности политико-дипломатическими средствами.
В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и будущим контактам.