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Ильхам Алиев: Франция пытается наказать Азербайджан за восстановление территориальной целостности

Ильхам Алиев: Франция пытается наказать Азербайджан за восстановление территориальной целостности Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить вандализм в отношении памятника Натаван остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны властей города.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 14:01
Ильхам Алиев: Франция пытается наказать Азербайджан за восстановление территориальной целостности

Все наши просьбы к французским властям через наше посольство и по другим каналам, а также к мэрии Эвиана прекратить вандализм в отношении памятника Натаван остались безответными и со стороны французского правительства, и со стороны властей города.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на открытии XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира" 14 марта.

Глава государства подчеркнул, что тогда азербайджанская сторона стала настаивать на получении разрешения на вывоз памятника. "Потому что это было оскорблением для нас. Это было унижением. И в такой стране, как Франция, которая претендует на роль "морального лидера", подобные вещи во многих случаях неприемлемы. Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Fransada Natəvanın heykəlinə qarşı vandalizm aktı ikili standartların nümayişidir

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