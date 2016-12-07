Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Индонезия

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев послал письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате землетрясения, произошедшего в индонезийской провинции Ачех.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия.

Аллах рехмет элясин!"