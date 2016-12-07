 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Индонезия

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате землетрясения в провинции Ачех

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев послал письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате землетрясения, произошедшего в индонезийской провинции Ачех.

    В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии, желаю исцеления раненым и пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия.

    Аллах рехмет элясин!"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi