Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром региональную повестку.

Как передает Report, об этом сообщила глава отдела Евразии и Западных Балкан МИД Израиля Лиат Вексельман в соцсети "Х".

Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке и в Кавказском регионе, региональную безопасность и крепкие двусторонние отношения между Израилем и Азербайджаном, отметила Вексельман.