Хикмет Гаджиев: 30 лет Армения вела политику военной оккупации, но Азербайджан привержен мирной повестке

В течение 30 лет Армения продолжала и продолжает политику военной оккупации против Азербайджана и азербайджанского народа.

В течение 30 лет Армения вела политику военной оккупации против Азербайджана и азербайджанского народа. Но Азербайджан готов перевернуть страницу противостояния и привержен мирной повестке.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью BBC News.

Он подчеркнул, что присутствие армянских сепаратистов на территории Карабаха незаконно по своей природе. Поэтому все действия Азербайджана, направленные на роспуск этого незаконного режима с военизированными элементами, вполне легитимны и находятся в рамках международного права.

По словам Гаджиева, Азербайджан готов освободить местных жителей Карабаха от криминальных армянских олигархов и обеспечить нормальный процесс реинтеграции.

"Азербайджан всегда говорил, что мы готовы обеспечить права и безопасность армянских жителей в соответствии с конституцией, а также международным обязательствам", - добавил он.

Помощник президента также подчеркнул, что в нашей стране бок о бок проживают представители различных этносов и религиозных конфессий, в связи с чем Азербайджан готов обеспечить религиозные, культурные и гуманитарные потребности армянского населения в рамках конституции Азербайджана.