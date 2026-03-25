Хакан Фидан обсудил с главами МИД Сирии, Катара и Узбекистана эскалацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД Сирии Асадом аш-Шибани, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, а также с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
В ходе разговоров обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке и совместные усилия по ее сдерживанию.
Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и скоординировали дальнейшие дипломатические шаги.
Напомним, что накануне, на заседании Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Анкары по прекращению войны.
Последние новости
17:50
Азербайджан нарастил экспорт и снизил импорт чаяБизнес
17:37
Видео
Микаэль Форре: Канаки продолжат политическую борьбу за независимостьДругие страны
17:31
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали четыре человекаПроисшествия
17:09
Митсидис: Группа NomadMania посетит освобожденные территории АзербайджанаКарабах
17:02
Хакан Фидан обсудил с главами МИД Сирии, Катара и Узбекистана эскалацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
16:56
Petkim в 2025 году на внешних рынках реализовал продукции более чем на $850 млнЭнергетика
16:51
Куртулмуш: Обеспечение прочного мира на Южном Кавказе укрепит региональные коммуникацииВнешняя политика
16:31
ГДП обратилась к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодойВнутренняя политика
16:16
Фото