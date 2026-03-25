Хакан Фидан обсудил с главами МИД Сирии, Катара и Узбекистана эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с главой МИД Сирии Асадом аш-Шибани, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, а также с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

В ходе разговоров обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке и совместные усилия по ее сдерживанию.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и скоординировали дальнейшие дипломатические шаги.

Напомним, что накануне, на заседании Кабинета министров Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждалась эскалация на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Анкары по прекращению войны.