Губернатор Санкт-Петербурга прибыл в Азербайджан

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во главе с официальной делегацией города прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, в ходе трехдневного визита Г.Полтавченко проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана.

В частности, запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с первым заместителем премьер-министра страны Ягубом Эюбовым.

Губернатор также посетит агропромышленные предприятия Азербайджана и проведет встречу с проживающими в Баку блокадниками Ленинграда.