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    Губернатор Санкт-Петербурга прибыл в Азербайджан

    В ходе трехдневного визита Георгий Полтавченко проведет ряд встреч с официальными лицами страны

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во главе с официальной делегацией города прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в ходе трехдневного визита Г.Полтавченко проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. 

    В частности, запланированы встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с первым заместителем премьер-министра страны Ягубом Эюбовым.

    Губернатор также посетит агропромышленные предприятия Азербайджана и проведет встречу с проживающими в Баку блокадниками Ленинграда. 

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