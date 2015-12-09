Граждане Азербайджана реже других стран региона переезжают в США по "грин карте"

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В 2015 году 380 граждан Азербайджана выиграли "Грин карту" для проживания в США. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные статистики лотереи "Грин кард", публикуемой Госдепартаментом США. При чем число выигравших грин карту граждан Азербайджана сократилось по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2014 году ее обладателями стали 454, в 2013 году- 494 азербайджанцев.

Следует отметить, количество переезжающих на постоянное место жительства в США по грин карте в других странах Южного Кавказа значительно выше. Так, 1277 граждан Армении выиграли грин карту в 2015 году, в 2014-ом - их число составило 2049, в 2013-ом - 2221 человек.

В этом году обладателями грин-карты стали 571 гражданин Грузии, в прошлом году их число составило 804, в 2013 году - 806 человек.