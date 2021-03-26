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Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся на полях СМИД СНГ

Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся на полях СМИД СНГ Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
26 марта 2021 г. 12:43
Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся на полях СМИД СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - сказала она.

По словам дипломата, в повестку дня заседания СМИД СНГ будут включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в Содружестве.

"Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным, международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах", - добавила она.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian, Armenian Foreign Ministers to hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçıları görüşəcək

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