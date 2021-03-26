Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся на полях СМИД СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 2 апреля на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В числе других возможных встреч на полях СМИД СНГ планируются общение министра иностранных дел России с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - сказала она.

По словам дипломата, в повестку дня заседания СМИД СНГ будут включены вопросы, охватывающие основные направления взаимодействия в Содружестве.

"Участники заседания обменяются мнениями по актуальным региональным, международным темам, обсудят перспективы углубления многопланового сотрудничества в формате организации, в том числе в правоохранительной и гуманитарной сферах", - добавила она.