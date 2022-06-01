О нас

Эрдоган: День Независимости Азербайджана увенчался ослепительным фестивалем

Эрдоган: День Независимости Азербайджана увенчался ослепительным фестивалем "На фестивале TEKNOFEST в Азербайджане мы стали свидетелями единения наших азербайджанских братьев под лозунгом "Одна нация, два государства и единый фестиваль".
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 13:58
Эрдоган: День Независимости Азербайджана увенчался ослепительным фестивалем

"На фестивале TEKNOFEST в Азербайджане мы стали свидетелями единения наших азербайджанских братьев под лозунгом "Одна нация, два государства и единый фестиваль".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в парламенте страны.

"28 мая - День независимости наших азербайджанских братьев - был увенчан ослепительным во всех смыслах фестивалем технологий. Я уже не говорю о различных проектах, которые мы реализуем в Анкаре и Стамбуле", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Erdogan: "We crowned Azerbaijan's Independence Day with dazzling festival"
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: "Azərbaycanın Müstəqillik Gününü göz qamaşdıran festivalla taclandırdıq"

Другие новости из категории

Президент Эстонии поблагодарил Азербайджан за помощь, оказываемую Украине
Президент Эстонии поблагодарил Азербайджан за помощь, оказываемую Украине
1 июня 2022 г. 19:35
Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана
Шахин Мустафаев встретился с министром нефти Ирана
1 июня 2022 г. 19:31
Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Камбоджи
ФотоСостоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Камбоджи
1 июня 2022 г. 19:25
В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II
В Баку отмечают платиновый юбилей правления королевы Елизаветы II
1 июня 2022 г. 19:14
Великобритания поддерживает процесс налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией
Великобритания поддерживает процесс налаживания отношений между Азербайджаном и Арменией
1 июня 2022 г. 18:53
Посол: Великобритания высоко оценивает поддержку Украине со стороны Азербайджана
Посол: Великобритания высоко оценивает поддержку Украине со стороны Азербайджана
1 июня 2022 г. 18:35
Президент Литвы поздравил Ильхама Алиева
Президент Литвы поздравил Ильхама Алиева
1 июня 2022 г. 17:29
США поддерживают политику, проводимую в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева - МНЕНИЕ
США поддерживают политику, проводимую в Азербайджане под руководством Ильхама Алиева - МНЕНИЕ
1 июня 2022 г. 17:04
Премьер-министр Кувейта поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Кувейта поздравил президента Ильхама Алиева
1 июня 2022 г. 16:46
Президент Греции поздравила Ильхама Алиева
Президент Греции поздравила Ильхама Алиева
1 июня 2022 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi