Эрдоган: День Независимости Азербайджана увенчался ослепительным фестивалем

"На фестивале TEKNOFEST в Азербайджане мы стали свидетелями единения наших азербайджанских братьев под лозунгом "Одна нация, два государства и единый фестиваль".

"На фестивале TEKNOFEST в Азербайджане мы стали свидетелями единения наших азербайджанских братьев под лозунгом "Одна нация, два государства и единый фестиваль".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в парламенте страны.

"28 мая - День независимости наших азербайджанских братьев - был увенчан ослепительным во всех смыслах фестивалем технологий. Я уже не говорю о различных проектах, которые мы реализуем в Анкаре и Стамбуле", - сказал он.