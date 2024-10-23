О нас

Эльнур Мамедов: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном достигли уровня союзничества

Эльнур Мамедов: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном достигли уровня союзничества Между народами Азербайджана и Казахстана существуют многовековые исторические, культурные и религиозные связи.
Внешняя политика
23 октября 2024 г. 20:37
Эльнур Мамедов: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном достигли уровня союзничества

Между народами Азербайджана и Казахстана существуют многовековые исторические, культурные и религиозные связи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов на мероприятии, посвященном Дню Республики Казахстан в Баку.

Он отметил, что сегодня отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства и союзничества.

"Договор о стратегическом партнерстве и союзничестве между Азербайджаном и Казахстаном, а также декларация об укреплении стратегических отношений и углублении взаимного сотрудничества являются основой наших отношений", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy FM: Azerbaijan-Kazakhstan relations are characterized by strategic alliance
Версия на азербайджанском языке Elnur Məmmədov: Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik xarakterlidir

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
19 октября 2024 г. 12:38
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
В Азербайджане планируется открытие Парка наследия COP
21 октября 2024 г. 15:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi