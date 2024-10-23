Эльнур Мамедов: Отношения между Азербайджаном и Казахстаном достигли уровня союзничества

Между народами Азербайджана и Казахстана существуют многовековые исторические, культурные и религиозные связи.

Между народами Азербайджана и Казахстана существуют многовековые исторические, культурные и религиозные связи.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов на мероприятии, посвященном Дню Республики Казахстан в Баку.

Он отметил, что сегодня отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят характер стратегического партнерства и союзничества.

"Договор о стратегическом партнерстве и союзничестве между Азербайджаном и Казахстаном, а также декларация об укреплении стратегических отношений и углублении взаимного сотрудничества являются основой наших отношений", - сказал он.