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Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции

​Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции
© Report/ Elchin Murad

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

Цель визита - участие в 24-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества. 

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