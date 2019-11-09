Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции

​Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции

9 ноября, 2019 12:56

© Report/ Elchin Murad https://report.az/storage/news/360a6f9f24f58200952028fc5438fc48/e9908a8e-ede1-4681-9d95-9c8722d0d896_292.jpg Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции. Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД. Цель визита - участие в 24-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.