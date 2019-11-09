Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.
Цель визита - участие в 24-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров находится с рабочим визитом в Турции.
Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.
Цель визита - участие в 24-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества.
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Samirə AbdullayevaАвтор новости