Эксперт: Париж не преследует цель нормализации обстановки на Южном Кавказе

Франция не стремится к нормализации азербайджано-армянских отношений, ее целью является замена России в регионе.

Франция не стремится к нормализации азербайджано-армянских отношений, ее целью является замена России в регионе.

Об этом Report заявил грузинский политолог Гела Васадзе.

По его словам, современная французская власть и лично президент Макрон крайне враждебно настроены по отношению к Азербайджану. И наоборот, крайне положительно к Армении.

"У Франции враждебные отношения с Турцией, Пакистаном, весьма натянутые с Израилем, Великобританией и Италией", - добавил он.

Политолог подчеркнул, что такая тенденция наблюдается потому, что данные страны имеют очень тесные связи с Азербайджаном.

"Кроме всего прочего, Франция надеется заполнить политический вакуум, который образуется в связи с неизбежным скорым уходом России из региона", - отметил он.

По мнению Г.Васадзе, недавняя антиазербайджанская резолюция Сената Франции негативно скажется на нормализации азербайджано-армянских отношений.

"Все это потому, что Париж и не задается целью достижения нормализации обстановки в регионе, Франция нацелена на политическую замену России на Южном Кавказе",- заключил политолог.