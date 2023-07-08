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Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
8 июля 2023 г. 14:09
Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению дипломатические ранги присвоены следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:

чрезвычайный и полномочный посол

Байрамову Джейхуну Азиз оглу

Мамедову Эльнуру Исрафил оглу

Рзаеву Фаризу Фикрет оглу

чрезвычайный и полномочный посланник первого класса

Мусаеву Тофигу Фуад оглу

чрезвычайный и полномочный посланник второго класса

Сафарову Эмилю Фирдовси оглу

Шарифову Самиру Энвер оглу.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramova fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib - TAM SİYAHI

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