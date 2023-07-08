Джейхуну Байрамову присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению дипломатические ранги присвоены следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посол
Байрамову Джейхуну Азиз оглу
Мамедову Эльнуру Исрафил оглу
Рзаеву Фаризу Фикрет оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Мусаеву Тофигу Фуад оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Сафарову Эмилю Фирдовси оглу
Шарифову Самиру Энвер оглу.