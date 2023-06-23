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Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем главы МИД Кореи

Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем главы МИД Кореи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем министра иностранных дел Республики Корея Бейк Джухйоном.
Внешняя политика
23 июня 2023 г. 18:09
Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем главы МИД Кореи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем министра иностранных дел Республики Корея Бейк Джухйоном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кореей, а также наличие широких возможностей сотрудничества между двумя странами во многих сферах.

Спецпредставитель Кореи, в свою очередь, подчеркнул успешное развитие отношений между двумя странами и коснулся перспектив развития сотрудничества с Азербайджаном в области инвестиций, образования, судоходства, разминирования, транспорта, коммуникаций и др. Он отметил, что корейские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Koreya XİN başçısının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

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