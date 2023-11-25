Для разоблачения агентурной сети США в Азербайджане будут приняты меры – Мнение

Бакинское собрание азербайджанских выпускников, получивших образование в США, на самом деле является сплочением агентурной, будут приняты все меры по их разоблачению.

Проведение в Баку встречи с азербайджанскими студентами, получивших образование в США, на самом деле будет собранием членов агентурной сети, и для ее разоблачения будут приняты все необходимые меры.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Фазаил Агамалы.

Он выразил сожаление, что Вашингтон продолжает демонстрировать предвзятую и несправедливую позицию в отношении Азербайджана.

"Армянское лобби, представители которого просочились в государственные структуры США, начало крестовый поход против нашей страны. Политика Соединенных Штатов - страны, выдающей себя за самое справедливое государство в мире, трагедии, которые они сотворили, раскрывают их истинную сущность",- сказал Ф.Агамалы.

Он отметил, что успехи Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористических мероприятиях локального характера 19-20 сентября, растущий на мировой арене авторитет Азербайджана серьезно беспокоят армянское лобби во всем мире, в том числе в США: "Проведение несколько дней назад слушаний в Сенате по такой абсурдной теме, как "будущее Карабаха", глупые и неуместные заявления официального представителя Госдепартамента США вызывают глубокое сожаление".

По его словам, проведение при посредничестве посольства этой страны встречи с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в США, знаменует начало очередной провокации.

"Разоблачение несколько дней назад новостного портала Abzas Media и национальных предателей, а также их арест серьезно обеспокоили США. Поэтому американская сторона намерена провести встречу, дав этому собранию причудливое название "Юбилейный вечер выпускников". О каком юбилее идет речь? Почему до сих пор эти юбилейные встречи не проводились? Азербайджанцы в разное время получали образование в разных странах мира, в том числе в США. Но такие встречи до сих пор не проводились. Значит, преследуются совсем другие цели. В реальности это встреча членов агентурной сети США, действующей в Азербайджане. Им будут даны надлежащие инструкции и указания, за которыми скрываются коварные планы против Азербайджана. Однако, я думаю, что эта попытка потерпит фиаско",- отметил Фазаил Агамалы.

По мнению депутата, в последние дни между Азербайджаном и США заметна политическая напряженность, что проявляется в двойных стандартах Запада и США по отношению к нашей стране: "Мы бы хотели, чтобы Азербайджан сотрудничал с США на высоком уровне. В период, когда в США президентами были Буш-старший и Буш-младший между двумя государствами были хорошие отношения. Однако, начиная с периода президентства Барака Обамы, наблюдается напряженность в отношениях Вашингтона и Баку. Власти в США находятся под серьезным влиянием армянской диаспоры и проармянского лобби", - подытожил Ф.Агамалы.

Отметим, что 27 ноября распространилась информация о том, что американское посольство в Азербайджане проведет встречу в отеле JW Marriott Absheron с азербайджанскими выпускниками, получившими образование в США.