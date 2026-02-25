Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничества

    Внешняя политика
    25 февраля, 2026
    11:05
    Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничества

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы расширения сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщили в представительстве МИД Казахстана в Алматы на странице в Facebook.

    Согласно информации, 24 февраля в Алматы состоялась встреча заместителя руководителя представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы Рашида Еришева с руководителем Представительства Посольства Азербайджанской Республики в г. Алматы Вусалом Алиевым.

    "Еришев поздравил азербайджанского дипломата с вступлением в должность и пожелал успехов в дальнейшей работе. Стороны обменялись информацией о предстоящих мероприятиях и обсудили перспективы взаимодействия, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении партнерства как в двустороннем, так и в многосторонних форматах",- отмечается в публикации.

