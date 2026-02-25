Дипломаты Азербайджана и Казахстана обсудили в Алматы перспективы сотрудничества

Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы расширения сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщили в представительстве МИД Казахстана в Алматы на странице в Facebook.

Согласно информации, 24 февраля в Алматы состоялась встреча заместителя руководителя представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы Рашида Еришева с руководителем Представительства Посольства Азербайджанской Республики в г. Алматы Вусалом Алиевым.

"Еришев поздравил азербайджанского дипломата с вступлением в должность и пожелал успехов в дальнейшей работе. Стороны обменялись информацией о предстоящих мероприятиях и обсудили перспективы взаимодействия, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении партнерства как в двустороннем, так и в многосторонних форматах",- отмечается в публикации.