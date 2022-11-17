Дипломатическая деятельность посла Болгарии в Азербайджане завершилась

17 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджанской Республике Николая Янкова в связи с завершением дипломатической деятельности.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.
Министр поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Посол Николай Янков отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией успешно продолжается в условиях дружбы и взаимного доверия. Он добавил, что Азербайджан является надежным партнером для Болгарии.
На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.