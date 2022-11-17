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Дипломатическая деятельность посла Болгарии в Азербайджане завершилась

Дипломатическая деятельность посла Болгарии в Азербайджане завершилась 17 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджанской Республике Николая Янкова в связи с завершением дипломатической деятельности.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 20:13
Дипломатическая деятельность посла Болгарии в Азербайджане завершилась

17 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Азербайджанской Республике Николая Янкова в связи с завершением дипломатической деятельности.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министр поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Николай Янков отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией успешно продолжается в условиях дружбы и взаимного доверия. Он добавил, что Азербайджан является надежным партнером для Болгарии.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBolqarıstan səfirinin Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti başa çatıb

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