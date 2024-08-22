Давика Биссесар: Полагаемся на международную поддержку в самоопределении Бонайре

Жители острова Бонайре полагаются на поддержку со стороны международного сообщества для обеспечения права на самоопределение.
Как передает Report, об этом заявила президент Бонайрского общества по правам человека Давика Жасмин Биссесар в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".
"Бонайре - небольшой остров с богатым культурным наследием, но как и многие сообщества по всему миру, мы сталкиваемся с трудностями, которые определяют нашу решимость. Права нашего народа на самоопределение, на сохранение самобытности и развитие являются центральными в нашей миссии", - сказала она.
По словам Биссесар, голоса международного сообщества могут кардинально изменить ситуацию в их борьбе.
"Сегодня мы посылаем сигнал о том, что права небольших сообществ также важны, как и права более крупных наций, сохранение нашей культуры и наследия является всеобщим делом", - добавила она.