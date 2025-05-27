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Дамир Мухетдинов: Мусульманские архитектурные памятники играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога

Дамир Мухетдинов: Мусульманские архитектурные памятники играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога Мусульманские архитектурные памятники, особенно расположенные за пределами традиционных ареалов проживания мусульман, играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 12:52
Дамир Мухетдинов: Мусульманские архитектурные памятники играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога

Мусульманские архитектурные памятники, особенно расположенные за пределами традиционных ареалов проживания мусульман, играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога.

Как сообщает Report , об этом сказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульманской России Дамир Мухетдинов на панельной дискуссии на международной научной конференции «Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы».

По словам Мухетдинова, культовые конструкции, такие как мечети, становятся не только местами духовного объединения, но и значимыми элементами культурной дипломатии, особенно в условиях религиозного и этнического многообразия.

«История, связанная с Карабахским регионом Азербайджана, его независимость и восстановление становятся видимыми, какую роль играет архитектурные памятники религиозного назначения в памяти прошлого общества», - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Damir Muxetdinov: Müsəlman memarlıq abidələri dinlərarası dialoqun inkişafında mühüm rol oynayır
Версия на английском языке Damir Mukhetdinov: Muslim architectural monuments play key role in development of interreligious dialogue

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