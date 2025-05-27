Дамир Мухетдинов: Мусульманские архитектурные памятники играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога

Мусульманские архитектурные памятники, особенно расположенные за пределами традиционных ареалов проживания мусульман, играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога.

Мусульманские архитектурные памятники, особенно расположенные за пределами традиционных ареалов проживания мусульман, играют ключевую роль в развитии межрелигиозного диалога.

Как сообщает Report , об этом сказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульманской России Дамир Мухетдинов на панельной дискуссии на международной научной конференции «Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигмы».

По словам Мухетдинова, культовые конструкции, такие как мечети, становятся не только местами духовного объединения, но и значимыми элементами культурной дипломатии, особенно в условиях религиозного и этнического многообразия.

«История, связанная с Карабахским регионом Азербайджана, его независимость и восстановление становятся видимыми, какую роль играет архитектурные памятники религиозного назначения в памяти прошлого общества», - сказал он.