Чавушоглу: С Джейхуном Байрамовым разговариваем по телефону каждый день

«Есть предложения из разных стран. Вчера мы сказали, что из Азербайджана вылетят один самолет, 40 пожарных машин и 150 человек. Самолет приземлился в Даламане, на борту находились 10 человек. Пожарные машины тоже проезжают через Грузию. Они едут в Турцию»

«Есть предложения из разных стран. Вчера сказали, что из Азербайджана вылетят один самолет, 40 пожарных машин и 150 человек. Самолет приземлился в Даламане, на борту находились 10 человек. Пожарные машины тоже проезжают через Грузию. Они едут в Турцию».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, по поводу лесных пожаров состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы с братом (Джейхун Байрамов – ред.) разговариваем по телефону каждый день. У нас также был телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. У НАТО есть несколько наземных миссий по оказанию помощи, но есть также сильные пожары в Европе или в странах-союзниках. За исключением Северной Македонии, никто не использовал этот механизм. По оценкам наших друзей, наземная поддержка НАТО нам не нужна. Если случится что-то большее, не дай бог, мы не будем воздерживаться, потому что мы член НАТО», - сказал М.Чавушоглу.