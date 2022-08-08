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Чавушоглу: Мы вывели наши отношения на трехсторонний и четырехсторонний форматы

Чавушоглу: Мы вывели наши отношения на трехсторонний и четырехсторонний форматы "Турция вывела свои отношения на трехсторонний и четырехсторонний формат".
Внешняя политика
8 августа 2022 г. 12:17
Чавушоглу: Мы вывели наши отношения на трехсторонний и четырехсторонний форматы

Турция вывела свои отношения на новые уровни, создав трехсторонний и четырехсторонний форматы.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на открытии 13-й конференции послов Турции в зарубежных странах.

"В июне этого года мы создали в Баку формат Турция-Азербайджан-Казахстан на уровне министров иностранных дел и транспорта. На прошлой неделе мы с Азербайджаном и Узбекистаном встретились в новом формате, на этот раз с участием наших министров торговли и транспорта", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish FM speaks about relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı Azərbaycanla əlaqələrdən danışıb

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