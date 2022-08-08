Чавушоглу: Мы вывели наши отношения на трехсторонний и четырехсторонний форматы

"Турция вывела свои отношения на трехсторонний и четырехсторонний формат".

Турция вывела свои отношения на новые уровни, создав трехсторонний и четырехсторонний форматы.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на открытии 13-й конференции послов Турции в зарубежных странах.

"В июне этого года мы создали в Баку формат Турция-Азербайджан-Казахстан на уровне министров иностранных дел и транспорта. На прошлой неделе мы с Азербайджаном и Узбекистаном встретились в новом формате, на этот раз с участием наших министров торговли и транспорта", - сказал он.