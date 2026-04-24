Баку и Тегеран обсудили сотрудничество в борьбе с преступностью

Генеральный прокурор Кямран Алиев обсудил с послом Ирана в Азербайджане Моджтабой Демирчилу расширение сотрудничества между двумя странами в сфере борьбы с преступностью.

Как сообщает Report со ссылкой на Генпрокуратуру, в ходе встречи Алиев выразил соболезнования в связи со смертью верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, а также гибелью мирных жителей в результате последних событий, выразив уверенность в скорейшем установлении мира в регионе.

Он отметил, что народы Азербайджана и Ирана связывают исторические, культурные и религиозные узы, подчеркнув, что дружественные отношения между главами государств способствуют углублению сотрудничества, в том числе в правовой сфере.

В свою очередь Демирчилу выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул значение двусторонних отношений. Он особо отметил визит президента Ильхама Алиева в посольство Ирана для соболезнований, а также оказанную Азербайджаном всестороннюю поддержку.

"Азербайджан стал первой страной, оказавшей гуманитарную помощь Ирану, что имеет для нас особое значение", - отметил дипломат, добавив, что предоставление транзитных возможностей для гуманитарных грузов из других стран также является важным проявлением дружбы.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества правоохранительных органов, включая борьбу с различными формами преступности, в частности незаконным оборотом наркотиков, оказание правовой помощи по уголовным делам, экстрадицию и передачу осужденных, а также повышение эффективности взаимодействия в этих сферах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по организации взаимных визитов с целью дальнейшего развития сотрудничества.