Баку и Любляна обсудили роль Азербайджана и Словении в регионе и мире

Делегация парламента Азербайджана посетила Словению, где парламентарии обсудили роль своих стран в региональном и международном сотрудничестве, а также укрепление двусторонних связей.

Как передает Report, об этом сообщает посол Азербайджана в Австрии и Словении Ровшан Садыгбейли в соцсети Х.

По его словам, азербайджанскую делегацию возглавили председатель межпарламентской группы дружбы "Азербайджан-Словения" Агалар Велиев и член группы Гейдар Асадов. В ходе визита парламентарии встретились с президентом национального собрания Словении Уршкой Клакочар-Зупанчич и заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Таней Файон.

Азербайджанские депутаты также провели встречи с председателем группы дружбы и ее членами в Национальном собрании Словении, а также с заместителем председателя Комитета по иностранной политике Душаном Стояновичем.

"В ходе обсуждений особое внимание было уделено двусторонним политическим и экономическим отношениям, региональным вопросам, роли Азербайджана и Словении в (Балканском -ред.) регионе и за его пределами, а также парламентскому измерению сотрудничества между нашими странами", - написал Садыгбейли.

Посол также отметил, что особое внимание было уделено памяти Мехти Гусейнзаде - Михайло, сына Азербайджана и Словении, проявившего героизм во время Второй мировой войны, что является важной исторической связью, объединяющей два дружественных народа.

Отметим, что вчера министерство иностранных и европейских дел Словении опубликовало сообщение о встрече с членами парламентской группы дружбы Азербайджан-Словения. В нем отмечалось, что стороны обсудили рост объемов взаимной торговли и сотрудничество в энергетике.