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Джейхун Байрамов представил видение Азербайджана по развитию региона ОЭС

Джейхун Байрамов представил видение Азербайджана по развитию региона ОЭС Байрамов выступил на 28-м заседании Совета министров ОЭС
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 14:10
Джейхун Байрамов представил видение Азербайджана по развитию региона ОЭС

Региональные транспортные и инфраструктурные проекты имеют ключевое значение для стран ОИС, учитывая отсутствие выхода к морю у многих стран-членов организации.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, выступая на 28-м заседании Совета министров ОЭС в иранском городе Мешхед.

В частности министр перечислил такие проекты, как транспортный коридор Север-Юг, Средний коридор, Цифровой Шелковый путь, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также коридоры, связывающие Нахчыванскую АР с Восточно-Зангезурским экономическим районом по территории Ирана.

Байрамов представил видение Азербайджана в вопросах укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, институционального развития организации, возможностей сотрудничества в сферах экономики и торговли, энергетической безопасности, окружающей среды, транспорта и коммуникаций, связей и пр.

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13:03

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов проинформировал министров стран ОЭС о видении Азербайджана по обеспечению устойчивого роста и развития в рамках организации.

Как сообщили Report в МИД, Джейхун Байрамов выступил на 28-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском городе Мешхед.

"В своем выступлении Байрамов поделился видением перспектив развития сотрудничества в рамках ОЭС в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, экология, транспорт и коммуникации.

Министр также сообщил о планах и проектах Азербайджана по обеспечению устойчивого роста и развития в регионе ОЭС в будущем в соответствии с "Видением ОЭС-2025", - говорится в публикации ведомства в соцсети "Х".

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov speaks at 28th meeting of ECO Council of Ministers

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