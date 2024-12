Джейхун Байрамов представил видение Азербайджана по развитию региона ОЭС

Региональные транспортные и инфраструктурные проекты имеют ключевое значение для стран ОИС, учитывая отсутствие выхода к морю у многих стран-членов организации.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов проинформировал министров стран ОЭС о видении Азербайджана по обеспечению устойчивого роста и развития в рамках организации.

Как сообщили Report в МИД, Джейхун Байрамов выступил на 28-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в иранском городе Мешхед.

"В своем выступлении Байрамов поделился видением перспектив развития сотрудничества в рамках ОЭС в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, экология, транспорт и коммуникации.

Министр также сообщил о планах и проектах Азербайджана по обеспечению устойчивого роста и развития в регионе ОЭС в будущем в соответствии с "Видением ОЭС-2025", - говорится в публикации ведомства в соцсети "Х".