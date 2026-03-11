Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Байрамов и Гринспен обсудили последствия эскалации на Ближнем Востоке для мировой экономики

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 15:34
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен, прибывшей в Азербайджан для участия в 13-м Бакинском глобальном форуме.

    Как сообщили Report сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили различные аспекты сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также региональные и международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и влияние войны на мировую экономику и торговлю.

    Собеседники провели обмен мнениями о роли Азербайджана в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности, развитии торговли и инвестиций, устойчивом развитии, диверсификации экономики, а также реализации проектов в сфере коммуникаций и транспорта.

    Байрамов проинформировал Гринспен о политике страны по расширению международных торговых связей, развитию транспортно-логистических возможностей, реализации традиционных и альтернативных энергетических проектов, а также о развитии международных торговых маршрутов. В этом контексте была подчеркнута важность укрепления роли Азербайджана как транзитно-логистического центра и развития сотрудничества в рамках Среднего коридора.

    Стороны также обсудили последствия роста напряженности на Ближнем Востоке и выразили обеспокоенность текущей ситуацией.

    Помимо этого, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
    Ceyhun Bayramov və Rebeka Qrinspan Yaxın Şərqdə müharibənin təsirlərini müzakirə ediblər
    Фото
    Jeyhun Bayramov, Rebeca Grynspan mull impact of war in Middle East
