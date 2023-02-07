Азербайджанские врачи окажут медпомощь пострадавшим от землетрясения в Адане

Прибывшие из Азербайджана в Турцию бригады военных врачей окажут медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения в городе Адана.

Прибывшие из Азербайджана в Турцию бригады военных врачей окажут медицинскую помощь пострадавшим от землетрясения в городе Адана.

Об этом Report сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

В дипломатическом представительстве отметили, что четвертый и пятый самолеты с медперсоналом из 34 человек, полевыми госпиталями и всеми необходимыми медицинскими принадлежностями сегодня утром вылетели из Азербайджана в Адану.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В результате 3 381 человек погиб, 20 426 получили ранения. Разрушено 5 775 зданий.