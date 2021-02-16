Азербайджанец избран вице-председателем Комитета ООН

Азербайджанец избран вице-председателем Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW)

Азербайджанец избран вице-председателем Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Как сообщает Report, пост вице-председателя займет азербайджанский эксперт по международному праву, доктор философии по праву Эльгюн Сафаров.

15 февраля на 78-й сессии Э.Сафаров был избран заместителем председателя Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин.

Отметим, что Э.Сафаров родился в 1982 году. Он является заведующим отделом информационно-аналитических исследований Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей.

Он около 18 лет представляет Азербайджан в ООН, ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества и других международных организациях в области обеспечения прав и свобод человека, международного права, охраны международного мира и безопасности, международного гуманитарного права, защиты прав женщин и детей.