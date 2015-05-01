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    Азербайджан посетит супруга премьер-министра Венгрии

    Анико Леваи выпустит посвященный Азербайджану спецномер возглавляемого ею журнала

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В первую декаду мая Азербайджан посетит супруга премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи.

    Как сообщили Report из посольства Азербайджана в Венгрии, визит носит ознакомительный характер.

    Анико Леваи возглавляет издающийся уже несколько лет в Будапеште журнал "Венгерская кухня" ("Magyar konyha").

    Очередной номер журнала будет посвящен специфике богатой азербайджанской кухни.

    За время пребывания в Азербайджане Анико Леваи посетит Нахчыван, Гянджу, Габалу, а также Фонд Гейдара Алиева. Госпожа Леваи также соберет информацию об азербайджанской культуре и кухне.

    На встрече с послом Азербайджана в Венгрии Вилайетом Гулиевым А.Леваи отметила о расширении двусторонних отношений в последние годы. Она заявила, что ее интерес к азербайджанской культуре, кухне и туризму создали почву для осуществления данного визита.

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